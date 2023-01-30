Около 8 млрд тенге незаконно выплатил подрядчику акимат Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционная служба Северо-Казахстанской области провела внешний анализ коррупционных рисков в отделе ЖКХ Петропавловска. Выяснилось, что с 2019-го по 2022-й годы отдел провел через портал только треть госзакупок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании общественного совета руководитель управления превенции Дамир Хабибулин сообщил, что более 70 % всех договоров заключались способом из одного источника.

«Наиболее ярким примером служат договоры с подведомственным предприятием «Коммунхоз». За три года более 14 млрд тенге выплачено за работы, которые само предприятие исполнить не имело возможности и сразу передавало их в субподряд. Из указанной суммы 7,8 млрд тенге оплачено госпредприятию незаконно, так как оно уже состояло в реестре недобросовестных участников государственных закупок», - прокомментировал Д. Хабибулин.

В Антикоре выяснили, что за анализируемый период по договорам о государственных закупках отдел ЖКХ заключил 365 дополнительных соглашений с увеличением стоимости.

«В ряде случаев повышение стоимости работ не имеет обоснования по увеличению их объема. Принцип оптимального и эффективного расходования бюджетных денег изначально абсолютно игнорирован. Поставщик снижает цену до экономически невыгодного минимального уровня, осознавая, что в последующем заключит дополнительное соглашение с увеличением суммы», - пояснил Д. Хабибулин.

Он добавил, что за анализируемый период исполняющего обязанности руководителя отдела привлекали к ответственности восемь раз. Он выплатил в целом около трех млн тенге штрафов.

«Создание отдельного подразделения, обеспечивающего организацию госзакупок для всех структурных подразделений акимата города, позволит разделить процессы закупок, исключив коррупционные схемы хищения. Руководители структурных подразделений не будут иметь возможности влиять на распределение финансовых средств, при этом сохранив функции по планированию и обеспечению качественного приема работ», - сказал Д. Хабибулин.