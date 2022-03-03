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Около 79 тысяч кормящих женщин полностью привились вакциной «Pfizer» в РК
3 Марта 2022 08:40
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обновлена информация по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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По состоянию на 2 марта вакциной «Pfizer» провакцинировано I-м компонентом - 853 709 человек, II-м компонентом - 623 583 человек.
Из них: I-й дозой подростки – 707 359, беременные женщины – 32 478, кормящие женщины – 110 899. II-й дозой подростки – 520 986, беременные женщины – 23 725, кормящие женщины – 78 807.
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