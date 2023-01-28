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Около 78% абитуриентов набрали пороговый балл с начала проведения январского ЕНТ

28 Января 2023, 04:42
Около 78% абитуриентов набрали пороговый балл с начала проведения январского ЕНТ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 57 тысяч человек сдали тестирование с момента старта январского ЕНТ. Из них 74% выпускников прошли тестирование на казахском языке, 25% – на русском, 37 человек – на английском языке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования РК.

Пороговый балл с начала проведения ЕНТ набрали около 78% абитуриентов. Что касается среднего балла, то он составил 70 баллов.

«Завершилась третья неделя проведения тестирования, которое продлится до 10 февраля. Все проходит в штатном режиме. Напомню, всего на участие в январском Едином национальном тестировании принято около 125 тысяч заявлений. Наибольшее количество тестируемых, то есть 19% сдали комбинацию предметов «математика-физика». 18% сдающих выбрали комбинацию «биология-химия», 10% - творческий экзамен. А новую комбинацию «математика-информатика», необходимую для поступления на IT-направления выбрали 9% участников ЕНТ», – отметил директор Национального центра тестирования МНВО РК Руслан Емелбаев.

Создаются условия для комфортной сдачи тестирования абитуриентами, в том числе для поступающих с особыми образовательными потребностями. Для них время сдачи ЕНТ продлено на 40 минут. Кроме того, были разработаны вопросы без схем и диаграмм. Благодаря принятым мерам в январском ЕНТ приняло участие 93 абитуриента с особыми образовательными потребностями.

Возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов лишились 36 абитуриентов. За нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены 57 человек, их результаты также аннулированы. Подставных лиц не было выявлено.

На апелляцию абитуриенты могут подать в течение 30 минут после завершения тестирования. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

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