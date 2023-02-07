Около 75 тысяч граждан Казахстана могут находиться в Турции - МИД РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Турции могут находиться около 75 тысяч граждан Казахстана. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На консульском учете в Турции состоят 968 граждан Казахстана. В Анкаре - 498, в Стамбуле - 45, в Анталье - 189. При этом, по последним данным, в Турции обучаются 8 219 казахстанских студентов. В общей сложности по информации турецких властей в стране могут находиться около 75 тысяч граждан Казахстана», - сообщил во время брифинга Айбек Смадияров.

Ранее Айбек Смадияров заявил, что дипломаты в Турции находятся на постоянной связи с управлением по ЧС Турции.

До настоящего времени пострадавших или погибших граждан Республики Казахстан в списках не значится.

Фото: gov.kz















