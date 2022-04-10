Около 710 тысяч подростков привились в Казахстане от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

По состоянию 9 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:

Первой дозой:

Подростки – 794 075,

Беременные женщины – 36 478,

Кормящие женщины – 130 280.

Второй дозой:

Подростки – 709 408,

Беременные женщины – 31 024,

Кормящие женщины – 110 513.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.