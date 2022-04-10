08:29, 10 Апрель 2022 | GMT +6
Около 710 тысяч подростков привились в Казахстане от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по количеству вакцинированных вакциной «Pfizer» подростков, беременных и кормящих женщин в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
По состоянию 9 апреля вакциной «Pfizer» провакцинировано:
Первой дозой:
Подростки – 794 075,
Беременные женщины – 36 478,
Кормящие женщины – 130 280.
Второй дозой:
Подростки – 709 408,
Беременные женщины – 31 024,
Кормящие женщины – 110 513.
Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.