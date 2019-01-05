Около 700 юных шахматистов сразятся за титул чемпиона Казахстана

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Новый шахматный сезон 2019 года открывает чемпионат Казахстана по классическим шахматам, рапиду и блицу среди детей от 6 до 18 лет, который стартует 5 января в Павлодаре. Около 700 юных спортсменов из всех регионов Казахстана поборются за призовой фонд в размере более 3 млн тенге, сообщила в Facebook Казахстанская федерация шахмат.

Чемпионат республики традиционно собирает сильнейших шахматистов страны - победителей как областных отборочных соревнований, так и призеров чемпионатов мира, Азии и республики. Одними из фаворитов турнира выступят Асель Серикбай, Казыбек Ногербек, Рамазан Жалмаханов, получившие персональное право на участие в чемпионате ввиду высоких результатов на мировых состязаниях прошлого года.

«Шахматы не терпят перерывов, поэтому очень здорово начинать год с серьезного турнира, - говорит Асель Серикбай. - Большое количество соперников гарантирует, что турнир будет интересным, и вне зависимости от исхода соревнований каждый из нас приобретет новые навыки и бесценный опыт».



Чемпионат пройдет по швейцарской системе в 9 раундов отдельно для юношей и девушек. Турнир продлится до 16 января. Победители по классическим шахматам, рапиду и блицу будут определены внутри каждой из семи возрастных категорий: до 6, 8, 10, 12, 14,16 и 18 лет.



«Чемпионат РК открывает большие возможности перед юными шахматистами, - говорит исполнительный директор Казахстанской федерации шахмат Ирина Грищенко, - ведь обладатели золотых и серебряных медалей получат путевку на чемпионаты мира и Азии 2019, соответственно. А обладатели бронзы получат приоритетное право на участие в чемпионате западной Азии среди юниоров».