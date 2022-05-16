16 Мая 2022 03:00

Около 700 выездов совершил мобильный ЦОН в Актау с начала года

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау за 4 месяца текущего года мобильным ЦОНом осуществлены 680 командировок с оказанием 885 государственных услуг. Ряд вызовов совершен к гражданам старше 65 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации и.о. директора областного филиала АО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Айбека Музбаева, до пандемии в 2020 году вызвать работника ЦОНа на дом могли только люди с особыми потребностями, имеющие 1 или 2 группу инвалидности, и ветераны ВОВ.

«Но так как для граждан старше 65 лет в тот период были введены ограничения по передвижению, то эта услуга стала доступна и им. Воспользоваться такой услугой эта категория граждан может и сегодня. Специалисты Центра обслуживания населения приедут на дом», - сообщил Айбек Музбаев.

По его словам, мобильные ЦОНы работают и по области, а именно по Бейнеускому, Каракиянскому и Мангистаускому районам. Они оказывают государственные услуги населению дважды в месяц согласно графику. За первый квартал передвижные ЦОНы совершили 122 командировки с оказанием 727 государственных услуг.

Айбек Музбаев также напомнил, что с 1 декабря 2018 года начал работу миграционный центр, что значительно упростило процесс получения разрешения на труд для иностранных граждан. Сейчас уже есть отделы в Тупкарагане, Мунайлы, Мангистауском районе, а также в Жанаозене, Бейнеу, Каракие и Жетыбае. За 4 месяца в данных центрах оказано 18 319 услуг.

При посещении Центра обслуживания населения граждане могут оплатить сразу и безопасно полученную государственную услугу, используя QR-код без очереди и длительного ожидания, а также без необходимости ручного ввода данных платежной карты.

Так, за первый квартал общее количество QR-платежей составило 22 280. Кроме того, с начала 2022 года запущена служба доставки готовых документов, оформленных во фронт-офисах. За это время осуществлена доставка 23 готовых документов.