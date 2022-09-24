Около 700 водителей автобусов и такси привлекли к адмответственности в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 16 по 23 сентября на территории Астаны проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Камеры видеонаблюдения зафиксировали очередного водителя маршрутного автобуса грубо нарушившего Правила дорожного движения ПДД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

«58-летний водитель автобуса марки «Ивеко Сителиз» выехал на полосу встречного движения, когда проезжал по улице Валиханова в сторону улицы С. Рахимова. На дороге с четырьмя полосами, пересек горизонтальную двойную сплошную разметку, тем самым выехав на встречную полосу. За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в отношении нарушителя возбуждено административное производство по статье 596 части 3 КРКобАП», - сообщили в ведомстве.

Согласно законодательству, за подобные нарушения водителям грозит лишение права на управление транспортом на срок до 6 месяцев.

Для того, чтобы не создавать дискомфорт пассажирам общественного транспорта, нарушения ПДД водителями общественного транспорта выявляют видеокамеры Центра оперативного управления ДП. Проводится фиксация таких нарушений, как разговор по сотовому телефону, не пристегнутый ремень безопасности, маневр и выезд на полосу встречного движения.

«По итогам проведения ОПМ к административной ответственности привлечено около 700 водителей автобусов и такси», - проинформировали в столичном ДП.

В ходе мероприятия водители автобусов проходят предрейсовый медицинский осмотр, проверяется соблюдение водителями режима труда и отдыха.

На коммунальную стоянку водворено 25 транспортных средств.

В ходе ОПМ в 462 рейсовых автобусах проверены системы топливоподачи, устройства и эксплуатации электрооборудования и наличие средств пожаротушения.

За выпуск в эксплуатацию маршрутных автобусов, имеющих технические неисправности, 13 должностных лиц автопарков привлечены к административной ответственности.