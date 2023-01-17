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Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане

17 Января 2023, 12:51
Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У шахтеров высокая зарплата – с таким заявлением выступил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Зарплата у шахтеров высокая, в среднем около 700 тысяч тенге, некоторые получают и за миллион. Это зависит от уровня сложности и опасности», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания Правительства, отвечая на вопросы представителей СМИ.

Между тем, министр отметил, что у шахтеров весьма непростые условия труда.

Глава Миннацэкономики также сообщил, что спускался лично в Анненскую шахту.

«Впечатлили, конечно, масштаб, техника. Аннеская шахта предприятия «Казахмыс» в хорошем состоянии. Планирую посмотреть еще угольные шахты в Карагандинской области», - добавил А. Куантыров.


Фото: primeminister.kz
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