Около 700 тысяч тенге составляет средняя зарплата шахтеров в Казахстане
17 Января 2023, 12:51
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – У шахтеров высокая зарплата – с таким заявлением выступил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Зарплата у шахтеров высокая, в среднем около 700 тысяч тенге, некоторые получают и за миллион. Это зависит от уровня сложности и опасности», - сказал Алибек Куантыров в кулуарах заседания Правительства, отвечая на вопросы представителей СМИ.
Между тем, министр отметил, что у шахтеров весьма непростые условия труда.
Глава Миннацэкономики также сообщил, что спускался лично в Анненскую шахту.
«Впечатлили, конечно, масштаб, техника. Аннеская шахта предприятия «Казахмыс» в хорошем состоянии. Планирую посмотреть еще угольные шахты в Карагандинской области», - добавил А. Куантыров.
Фото: primeminister.kz
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