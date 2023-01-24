Около 700 тысяч казахстанцев остаются в зоне риска подтопления – МЧС

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана разделило паводкоопасные регионы страны по степени риска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам министра по ЧС Юрия Ильина, данные степени определены на основе анализа величины запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубины ее промерзания, а также наличия ледяной корки под снегом.

К регионам с высокими рисками относятся Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области, Абайская и Жетысуская области. Со средними рисками –Улытауская область и Павлодарская область.

«На сегодняшний день в зоне риска подтопления остаются 255 населенных пунктов, а это более 127 тысяч домов и около 700 тысяч граждан. Итоги анализа прохождения паводка прошлого года показали, что основными причинами подтоплений стали зарастание и заиление русел рек, отсутствие дренажно-арычных систем, строительство домов в водоохранных полосах», - сказал министр во время заседания Правительства РК.