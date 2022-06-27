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    Около 700 тыс. кв. метров жилья планируют ввести в эксплуатацию в Акмолинской области

    27 Июня 2022, 23:23

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ – В текущем году в Акмолинской области за счет всех источников финансирования планируется ввести в эксплуатацию почти 700 тыс. кв. метров жилья, а это значит, что более 5 тыс. акмолинцев станут новоселами. Об этом сообщил на пресс-конференции в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    За последние три года в Акмолинской области ежегодно вводится в эксплуатацию не менее 500 тыс. квадратных метров жилья: в 2019 году – 534 тыс. кв. м, в 2020 году – 573,7 тыс. кв. м, в 2021 году – 600 тыс. кв. м.

    «Ввод в прошедшем году 600 тыс. кв. метров жилья позволил улучшить жилищные условия около пяти тыс. семей акмолинцев. Мы ежегодно расширяем географию строительства жилья. В прошлом году введено 14 арендных и через систему жилстройсбережений пять кредитных домов в девяти районах и городах области», - проинформировал Е. Маржикпаев.

    Для малообеспеченных и многодетных семей в 2021 году введено 100 квартир арендного жилья: 71 - в городе Кокшетау, 20 - в Ерейментауском районе и 9 - в Шортандинском районе.

    По программе «Бақытты Отбасы» по итогам года принято 108 заявок, из них одобрено 92. В этом году за счет всех источников финансирования планируем ввести почти 700 тыс. кв. метров жилья, а это еще более 5 тыс. новоселов.

    Е. Маржикпаев добавил, что в области будут наращиваться темпы строительства.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Строительство Жилье
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