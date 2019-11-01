Около 700 стихийных свалок обнаружили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Около 700 стихийных свалок обнаружили на территории Павлодарской области. Большинство из них находятся в сельской местности, передает pavlodarnews.kz.

«На территории Павлодарской области насчитывается 677 стихийных свалок. 277 из них, то есть – треть, приходится на Павлодарский район, 167 - на сельскую зону Аксу, 136 - обнаружены в Павлодаре, - сообщил заместитель руководителя департамента экологии Дархан Исжанов. - В основном это коммунальные отходы, строительный мусор и навоз».

Изучив данные аэрокосмической съемки, специалисты департамента экологии провели внеплановые проверки и выдали местным акимам предписание срочно ликвидировать стихийные свалки.

«В зависимости от объемов мусора на ликвидацию мы даём от 15 дней до двух месяцев. Потом штрафуем», - добавил Дархан Исжанов.

В результате недавних проверок была ликвидирована всего 21 свалка, в том числе: 12 - в Павлодарском районе, пять – в Аксу, четыре - в Павлодаре. Всего экологическими инспекторами с сентября по октябрь проверено 19 сельских округов, 13 акимов оштрафованы на общую сумму 298 тысяч тенге.

В поселке рядом с Аксуской ГРЭС несанкционированной свалки больше нет. Обошлись без серьезных трат. Технику для вывоза мусора предоставил спонсор – АО «ЕЭК». В итоге за месяц отсюда вывезли около 300 тонн бытовых отходов.

В Алгабасском сельском округе сельской зоны Аксу ситуация иная. Согласно данным аэрокосмической съёмки, только на территории этого округа насчитывается 33 стихийные свалки. Местный аким Мирхат Валитов уже оштрафован на 18,9 тысячи тенге из-за того, что большая стихийная свалка в Алгабасе все ещё на месте. По словам самого Мирхата Валитова, причина – в банальном отсутствии денег. Другими словами, ликвидировать многолетнюю свалку не удавалось из-за отсутствия финансирования, и его случай не единичный.

«В октябре при последнем уточнении бюджета нам выделили пять миллионов тенге. Теперь могу вам сказать, что до середины декабря свалка будет ликвидирована. Мы уже заключили договор с аксуским «Горкомхозом» и часть отходов вывезем на полигон. Часть будет сбуртована», - сообщил Мирхат Валитов.

Затем аким сельского округа пожаловался, что уследить за всеми нарушителями, которые регулярно пополняют запасы мусора на стихийной свалке, один только акимат не в силах, а местного участкового не бывает на месте.

«Наши жители, бывает, из Ленинского привозят мусор. Все-таки мы находимся рядом с городом, - рассказывает аким. - Всё это вредит экологии, а летом на свалке случаются возгорания, которые мы потом тушим».

Известно, что, после того как свалка исчезнет, на этом месте могут появиться частные дома. Участок планируют передать под ИЖС.

В департаменте экологии уверены: для кардинального решения проблемы стихийных свалок нужно выделить из бюджета деньги на разработку проектно-сметной документации для создания новых, соответствующих всем нормам мусорных полигонов. Такое предложение уже внесли на рассмотрение комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды областного маслихата.

Кстати, по словам акима проблемного Алгабасского округа Мирхата Валитова, под обустройство законного мусорного полигона здесь уже выделено два гектара земли. Стоимость проекта пока неизвестна.