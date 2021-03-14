Около 700 спортсменов представляют Карагандинскую область на Молодежных спортивных играх РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Честь Карагандинской области на V Молодёжных спортивных играх будут защищать около 700 спортсменов. В состязаниях, которые проходят каждые четыре года, примут участие представители всех регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования пройдут по 36 летним олимпийским видам. Первенства по стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, гандболу, бадминтону, художественной гимнастике состоятся в Шымкенте. Именно в этом южном городе 10 марта прошло торжественное открытие Молодёжных игр.

Другие виды соревнований проведут в Алматы, Нур-Султане и в областных центрах. Закрытие игр состоится 1 августа в Темиртау или Караганде. Они закончатся выступлениями по академической гребле.

Кроме того, в нашем регионе планируется в рамках игр провести первенства по настольному теннису.