Около 700 сел планируется обеспечить высокоскоростным интернетом в этом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности (МЦРИАП) РК Аскар Жумагалиев в рамках рабочей поездки в Павлодарскую область особое внимание уделил реализации проекта по обеспечению отдаленных сельских населенных пунктов высокоскоростным интернетом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект реализуется в рамках Государственной программы «Цифровой Казахстан». Договор о государственно-частном партнерстве был подписан с телекоммуникационными операторами в октябре 2018 года. Участники обязались проложить волоконно-оптические линии связи к 1250 сельским населенным пунктам, что позволит обеспечить широкополосным доступом к высокоскоростному интернету 3718 социальных объектов, бюджетных организаций и государственных органов. Так, согласно плану, в текущем году планируется охватить 685 сел по всей стране. Непосредственно в Павлодарской области на сегодняшний день к 9 сельским населенным пунктам линии уже подведены и обеспечен широкополосный доступ для 36 учреждений, в их числе – школы, больницы, акиматы, сообщает пресс-служба МЦРИАП РК.

«Проект по обеспечению широкополосным доступом сельских населенных пунктов республики является крупнейшим и уникальным в своем роде. Он реализуется в рамках программы «Цифровой Казахстан» по поручению Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Строительство телекоммуникационной инфраструктуры откроет доступ к высокоскоростному интернету для объектов социальной сферы, бюджетных организаций и государственных учреждений в отдаленных селах. Это позволит повысить уровень проникновения цифровых услуг и сервисов, окажет положительное влияние на повышение качества жизни населения за счет развития таких сфер, как образование, здравоохранение и безопасность», - отметил Аскар Жумагалиев в ходе ознакомления с результатами работ в средней школе села Шакат.

Наряду с этим, в рамках своей рабочей поездки министр посетил специальную экономическую зону «Павлодар» и крупные предприятия, расположенные в регионе: ТОО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «Гиссенхаус», а также ТОО «Проммашкомплект» в городе Экибастузе. Ключевым объединяющим признаком для всех компаний, включенных в программу визита, является активное внедрение ими цифровых технологий, автоматизация технологических и бизнес-процессов, которые позволили достигнуть экономического эффекта и оптимизировать производство.

Уровень проникновения цифровизации в сферу образования павлодарцы продемонстрировали Аскару Жумагалиеву на примере специализированной школы «Жас дарын».

Отдельное внимание министр уделил работе филиала Государственной корпорации «НАО «Правительство для граждан» - центра обслуживания населения и центра миграционных услуг, - где он осмотрел оснащение объектов, пообщался с коллегами из регионального филиала и напомнил им о необходимости постоянной работы по повышению эффективности мер по недопущению возникновения очередей и оперативности работы специалистов центров.