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Около 700 подростков получат работу на лето в озеленении Нур-Султана

27 Мая 2021, 15:45
Около 700 подростков получат работу на лето в озеленении Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель руководителя управления образования столицы Римма Имангазинова рассказала о работе по программе «Жасыл ел», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

«В рамках социального молодежного проекта «Жасыл ел» учащиеся школ и колледжей в возрасте от 14 до 18 лет будут трудоустроены в летний период с 1 июня по 10 августа текущего года. Основное внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных семей, состоящим на учете и детям-сиротам. Планируется охватить около 700 детей. В рамках программы заключаются договоры со школами, дети работают на пришкольных участках, занимаются озеленением территории школы. По проекту предусмотрено денежное вознаграждение в размере 60 000 тенге в месяц», - отметила замглавы ведомства.

Кроме того, с 1 июня по 25 августа столичным детям будут доступны онлайн-площадки на базе образовательных организаций. Четко выстроенная работа позволяет детям с самого утра получать интересные и полезные знания. Здесь дети могут попробовать себя в различных ролях IT-направлений: программирование, дизайн, системное управление, разработка игр и многое другое.


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