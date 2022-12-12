НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Около 700 нарушений допустили за неделю водители автобусов в СКО

12 Декабря 2022, 20:31
Около 700 нарушений допустили за неделю водители автобусов в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за неделю проведения оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» выявили 697 нарушений со стороны водителей общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, чаще всего фиксировалось нарушение правил маневрирования - 151 такой факт. Еще 68 водителей наказали за разговоры по телефону при управлении транспортом с пассажирами. 42 водителя использовали транспорт, не прошедший технический осмотр. Эксплуатацию одного автобуса полицейские запретили. Двух должностных лиц автобусных парков привлекли к административной ответственности.

Выявили полицейские 15 фактов незаконного переоборудования транспорта. В основном водители переводят свой транспорт на газ, устанавливают дополнительные сиденья и световые приборы.

«Переоборудование должно сопровождаться соответствующей проверкой, необходимо получить протокол безопасности. Наиболее опасен кустарный переход на газ, который может привести к аварии с тяжкими последствиями. Световые приборы должны соответствовать определённым стандартам и не ослеплять других участников движения», - прокомментировал и.о. начальника управления местной полицейской службы Александр Розбах.

Фото пресс-службы департамента полиции.


Теги:
Новости по теме
«Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО
Мошенник продавал водительские права в СКО
Свыше 200 нарушений в работе водителей автобусов выявили в Костанае
Читайте также
«Серебро» и «бронзу» завоевали в Калгари спортсмены СКО
Полицейские доставили роженицу из сломавшейся на трассе машины в роддом Кызылорды
Ключи от новых автомобилей вручили санитарной службе Карагандинской области
Мошенник продавал водительские права в СКО
Штормовое предупреждение объявлено 13 декабря в восьми регионах Казахстана
Госоператора платных парковок создали в Алматы
Причину аварии на водопроводе выяснили в Петропавловске
Въезд в Петропавловск перекрыли из-за аварии на водопроводе
Новости партнеров
Популярное
1 Тонну огурцов в день собирает предприниматель из Карагандинской области
2 Жанкош Тураров нокаутировал испанца в Алматы и завоевал титул IBO
3 Масштабные кадровые перестановки ожидаются в Казахстане в 2023 году
4 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
5 Казахстанец Давид Чарлин выступил на Junior Eurovision-2022 в Ереване

Лента новостей