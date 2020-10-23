Около 700 начинающих предпринимателей получили гранты в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Около 700 начинающих предпринимателей получили гранты на безвозвратной основе по госпрограмме «Еңбек» для реализации своих бизнес-идей в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

Ход реализации четвертой инициативы «Расширение микрокредитования» в рамках «Пяти социальных инициатив Н.А.Назарбаева» рассматривался на заседании бюро политсовета Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan» под председательством акима региона Ермека Маржикпаева.

«В этом году на программу «Енбек» предусмотрено более 7,5 млрд тенге с охватом свыше 9 тысяч граждан из числа безработных и непродуктивно самозанятых жителей региона. 52% выделенных бюджетных средств приходится на развитие массового предпринимательства. На сегодня охвачено 9,7 тысяч человек. Программа «Енбек» реализуется в трех направлениях, второе из них - «Развитие массового предпринимательства» - предусматривает обучение участников основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес», поддерживает предпринимательские инициативы путем предоставления микрокредитов и гарантий в селах, малых городах и моногородах, а также выдает государственные гранты для реализации новых бизнес-идей», - отметили в пресс-службе Акмолинского областного филиала партии «Nur Otan».

Руководитель управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова сообщила, что в рамках проекта 696 акмолинцев получили безвозмездные гранты на общую сумму 370,3 млн тенге. Почти половина предпринимателей - из числа малообеспеченных, многодетных семей, трудоспособных людей с особыми потребностями и молодежи.

Администратором кредитования в селах и малых городах второго направления программы «Еңбек» является управление сельского хозяйства Акмолинской области. И.о. руководителя ведомства Ербол Жусупбеков проинформировал, что в настоящее время на открытие и расширение бизнеса выдано 632 микрокредита на общую сумму более 2,4 млрд тенге, что позволило создать порядка 700 новых рабочих мест. Основная доля выданных кредитных средств приходится на развитие животноводства - на сегодня заемщиками приобретено более 2 тысяч голов КРС, 700 лошадей, тысяча голов овец, а также птиц и кормов.

О том, как осуществляется микрокредитование в Кокшетау и Степногорске, отчитался руководитель областного управления предпринимательства и промышленности Ербол Оспанов. В этом году на эти цели из республиканского бюджета выделено 471,5 млн тенге. Финансовым оператором по микрокредитованию в областном центре и городе Степногорске определен Акмолинский филиал АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». В настоящее время фондом выдано 25 кредитов на сумму 220,7 млн тенге, на рассмотрении находится еще 9 проектов.

Ермек Маржикпаев обратил особое внимание на то, что ситуация в экономике страны вследствие пандемии коронавирусной инфекции по-прежнему непростая, и выйти из кризиса можно только за счет совместных усилий государства и бизнеса.

«Глава государства и Правительство работают в напряженном режиме, чтобы в это трудное время оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Сегодня многие люди остаются без работы, снижаются темпы экономического развития. В нынешних условиях сохранение занятости и доходов населения – абсолютный приоритет. Государством осуществляется комплекс антикризисных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства, чтобы максимально смягчить последствия и поддержать бизнес. Представители МСБ, крупные предприниматели нашей области и впредь в тесном тандеме с государственными органами должны принимать активное участие в жизни общества и в развитии экономики», - подчеркнул глава региона.

Е. Маржикпаев добавил, что в целом по социально-экономическому развитию все показатели область выполнила, но все это можно потерять, если не будут соблюдаться меры социального дистанцирования. Аким призвал акмолинцев соблюдать все карантинные меры.