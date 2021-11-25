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    16:02, 25 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Около 700 медработников покинули страну в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о государственном образовательном заказе по медицинским специальностям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 1 ноября т.г. по решению Комиссии по персональному распределению выпускников организаций образования и науки Министерства здравоохранения РК от 28 сентября 2021 года, доезд молодых специалистов составил 95 % (2 996 из 3 160, из них город – 2 390 чел., село – 606 чел.)», - написал Алексей Цой в своем ответе на депутатский запрос.

    Вместе с тем, по его словам, согласно потребностям практического здравоохранения размещен государственный образовательный заказ в 2021 году и составил 4 725 мест, в том числе 2 700 на бакалавриат, 1 500 на резидентуру, 365 на магистратуру, 160 на докторантуру», - отметил министр.

    «За период январь-сентябрь 2021 года внешняя миграция составила 699 медицинских работников, а прибыло 227 медицинских работников (процент замещения 32 %). Показатель текучести медицинских кадров за рубеж (699 человек) превышает прошлогодний показатель за аналогичный период в 1,2 раза (показатель прошлого года 561 человек)», - заключил А. Цой.

    Теги:
    Здравоохранение Мажилис Минздрав РК
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