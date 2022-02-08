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Около 700 дефектов на дорогах Жамбылской области выявили полицейские

8 Февраля 2022 01:11
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Около 700 дефектов на дорогах Жамбылской области выявили полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Состояние автомобильных дорог региона, как значимый фактор обеспечения безопасности дорожного движения, находится на постоянном контроле департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, только за три дня полицейские проверили около 1 300 километров автодорог региона.

«По указанию Комитета административной полиции МВД Республики Казахстан в период с 4 по 6 февраля сотрудники отдела дорожной и технической инспекции управления административной полиции ДП Жамбылской области провели 94 обследования автодорог области, осмотрели 1 275 километров трассы», - рассказали в правоохранительном ведомстве.

В ходе обследования полицейскими выявлено 694 дефекта, в том числе 108 повреждений на автодорогах республиканского значения, 99 – на дорогах областного значения, 33 дефекта на дорогах районного значения и 454 дефекта на улично-дорожной сети населенных пунктов.

Кроме того, за неудовлетворительное обслуживание автомобильных дорог и обеспечение безопасности дорожного движения к административной ответственности привлечено 10 должностных лиц.

«За невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений по части 1 статьи 631 КоАП РК к административной ответственности привлечено пять должностных лиц. В отношении еще пяти должностных лиц составлены административные протоколы за повреждения дорог, железнодорожных переездов и других сооружений или технических средств регулирования дорожного движения (статья 630 часть 1 КоАП РК)», - сказал начальник УАП ДП Жамбылской области подполковник полиции Жайдарбек Куттыбаев.

Информация по недостаткам в обслуживании автомобильных дорог направлена районным и областным местным исполнительным органам, руководителям дорожных организаций выдано на исполнение более ста предписаний.

В ведомстве напомнили, что в минувшем 2021 году в Жамбылской области выявлено 12 349 дорожных дефектов, 244 должностных лица привлечено к ответственности за неудовлетворительное содержание дорог. В целях обеспечения безопасности дорожного движения за 2021 год проведено 1 881 обследование автомобильных дорог области, осмотрено более 18 тысяч километров. По результатам обследований руководителям дорожных организаций выдано на исполнение 1 881 предписание, направлено 407 информаций.

«За минувший 2021 год по выданным предписаниям на автодорогах области установлено 3 604 дорожных знака, нанесено более 6 802 километров дорожной разметки, произведен ямочный ремонт более 155 230 квадратных метров дорожного покрытия. Заменено 56 дорожных буферов, установлено 1 660 сигнальных столбиков и 11 639 светоотражающих катафотов, восстановлено 8 424 погонных метра криволинейного бруса. Проведено обследование железнодорожных переездов и выявлено 185 дефектов в их содержании. Руководителям организаций, обслуживающим переезды, выдано 71 предписание для их устранения», - отметили в департаменте полиции Жамбылской области.

За неисполнение предписаний, выданных управлением полиции города Тараза и отделом полиции Меркенского района, к административной ответственности по части 3 статьи 462 КоАП РК привлечено КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараза» и акимат Рыскуловского сельского округа Меркенского района.

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#Жамбылская область   #МВД РК   #Регионы   #Дороги  
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Автор:

Галина Скрипник

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