Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Около 700 дачных участков подтоплены в Петропавловске

Автор:  
Олеся Жуковень
18 Апреля 2023, 16:50
Около 700 дачных участков подтоплены в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске из-за подъема уровня воды в реке Есиль подтопленными оказались 672 дачных участка. Накануне их было всего около 30, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в поселке Заречный вода зашла на территорию дачных обществ «Ренет», «Труд», «Сатурн» и «Строитель» - всего на 148 участков. В районе Речпорта подтоплены 154 участках в трех дачных обществах. В поселке «Элегия» (Хромзавод) подтоплены 19 дачных участков, «Насосная» (131 км) - 24, «Первенец» (Мичурино) – 67 дачных участков. Остальные – в дачных обществах «Изумруд» «Тихая заводь», «Буревестник» и «Учитель 1,2,3».

В пресс-службе отметили, что пострадавших и угрозы подтопления жилым домам нет.

Количество подтопленных участков еще увеличится, вода продолжает прибывать. Пик паводка в Петропавловске ожидается 19-20 апреля.

16-го апреля произошел перелив через автодорогу вблизи поселка Заречный, недалеко от гидроузла. По данным на 8.00 часов, длина его составляла 250 метров и глубина 55 см.

Вечером 17-го апреля появился второй перелив через автодорогу - поворот на поселок Заречный. Его длина - 70 м и глубина - 17 см.


Северо-Казахстанская область   Паводок   Петропавловск  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Более 13 тысяч алматинцев получат выплаты ко Дню Победы
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
Комбикормовый завод запустили в Жамбылской области
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
О шторме предупредили жителей Алматы и 5 регионов
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Приговор Серику Кудебаеву пояснили в суде
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
Людей пытали утюгом на глазах Кудебаева – Генпрокуратура
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
На 5,7 трлн тенге пополнился бюджет РК в первом квартале 2023 года
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Мужчина избил девочку на детской площадке в Кентау
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Выставка доспехов казахских батыров открылась в Астане
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие
Объединенный штаб ОДКБ отмечает свое 20-летие