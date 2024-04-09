Около 700 человек эвакуировано с начала паводка в Акмолинской области

Всего с 26 марта в Акмолинской области эвакуировано 687 человек, среди которых три инвалида и 105 детей, передает корреспондент агентства Kazinform.

Паводковая ситуация в регионе, как сообщили в управлении внутренней политики, напряженная, в особенности в Есильском, Жаркаинском и Шортандинском районах. Сохраняются риски при движении рек Жабай и Колутон в Атбасарском, Сандыктауском и Астраханском районах.

На 64 паводкоопасных участках рек начаты дополнительные взрывные работы. Охвачены населенные пункты четырех районов области, в том числе пристоличной зоны.

Как отметили в пресс-службе акимата Акмолинской области, в Кокшетау наблюдается периодическое увеличение уровня реки Кылшакты до двух метров, при критической отметке 1,2 метра. Из-за этого происходит подтопление территории вдоль берега. А это и частные дома, и дворы многоэтажек, и социальные объекты.

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, всего с 26 марта в области эвакуировано 687 человек, среди которых три инвалида и 105 детей. Из них 526 человек вернулись по домам, 161 человек находится у родственников. Также по области эвакуировано 18905 голов скота.

«Всего с начала паводка подтоплено 125 частных домов, из них г. Кокшетау 34 частных дома, два сооружения для временного жилья, 188 частных придворовых территорий, 18 дворов многоэтажных жилых домов. Пострадали и три социальных объекта г. Кокшетау – затопленными оказались детский сад «Ертостик», подвалы Железнодорожной больницы, Областной центр крови, 816 строений дачного массива, придворовая территория школы и частная больница», - пояснили спасатели.

Для усиления противопаводковых мер переброшены дополнительные силы и средства из других регионов РК. Активную помощь оказывают курсанты и офицеры Академии гражданской защиты имени М. Габдуллина, а также 385 волонтеров.