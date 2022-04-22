Около 70% жалоб казахстанцев приходится на некачественное оказание медпомощи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая доля обращений приходится на несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи, диагностику и лечение. Об этом рассказала заместитель председателя Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава РК Лаура Ахметниязова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Лауры Ахметниязовой, на протяжении более десяти лет во всех медорганизациях созданы службы поддержки пациентов.

«Непосредственно рассматриваются обращения пациентов. Их задача - решить все вопросы либо какие-то конфликтные ситуации на месте их возникновения. За прошлый год рассмотрено более 4 тыс. обращений. В 2020 году такое же количество. Обоснованность обращений составляет 30%», - рассказала Лаура Ахметниязова на экспертной встрече на площадке Службы центральных коммуникаций.

По ее словам, наибольшую долю занимают обращения на некачественное оказание медпомощи, что составляет 70%.

«Большая часть все-таки могла бы быть решена в стенах самой медорганизации. Мы делаем акцент на эффективность работы служб поддержки пациентов и в наших планах повысить эффективность работы этих служб. В целом, политика направлена на то, чтобы внешний контроль был минимизирован, так как первая задача самой медорганизации должна быть направлена на повышение качества медпомощи», - считает она.

Также Л. Ахметниязова назвала вопросы, по которым пациенты жалуются больше всего.

«Основная деятельность комитета - это рассмотрение обращений по вопросам качества медицинской помощи. Большая доля, рассматриваемых нами обращений, как раз приходится на несоблюдение стандартов оказания медицинской помощи, диагностику и лечение. К примеру, не направили в стационар вовремя из-за этого развилось какое-либо осложнение. Или не провели полный объем обследования, которое предусмотрено протоколом диагностики лечения. Либо не провели диагностическое исследование и выясняется, что причина в поломке оборудования или отсутствии оборудования», - пояснила зампредседателя комитета.

Спикер рассказала о том, что сейчас жалоб населения на работу скорой помощи стало не так много.

«В 2017 году был произведен ребрендинг работы скорой помощи. Много было сделано для того, чтобы улучшить доступность неотложной медицинской помощи. Вы знаете, что скорая помощь не только слышна, но и видна. По самой организации скорой помощи были приняты меры - единая диспетчерская есть, выезжает ближайшая скорая помощь, открылись подстанции скорой помощи, где дежурят машины, чтобы быстрее доехать в близлежащие районы. Поэтому, на скорую помощь сейчас не так много жалоб. Но скажу, что в принципе, жалобы, конечно, есть на все службы. Больше всего жалоб на экстренную медицинскую помощь», - рассказала Л. Ахметниязова.