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Около 70 военнослужащих пострадали в ВКО в ходе беспорядков

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
10 Января 2022, 19:48
Около 70 военнослужащих пострадали в ВКО в ходе беспорядков

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - По данным Департамента полиции ВКО, в области в ходе беспорядков и радикальных действий преступников травмированы 69 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии РК, было уничтожено 11 полицейских автомобилей, еще 10 были повреждены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

В ходе беспорядков с 5 по 9 января 2022 года задержано более тысячи человек, 66 арестованы по возбужденным уголовным делам. За нарушение комендантского часа привлечено к административной ответственности 7 граждан.

Для обеспечения общественного правопорядка мобилизованы силы правоохранительных органов. Приняты меры по недопущению осложнения общественно-политической и социальной ситуации в регионе.

В настоящее время в Восточно-Казахстанской области обстановка стабилизирована.


Восточно-Казахстанская область   Вооруженные силы   ЧП-2022  
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