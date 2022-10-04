Около 70 тысяч россиян получили ИИН иностранцев в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин сообщил о количестве россиян, получивших ИИН иностранцев в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Около 70 тысяч российских граждан с 21 сентября получили ИИНы иностранцев, нерезидентов. Наша задача для российских граждан, прибывающих в страну - присвоить ИИН. Для чего он нужен – все трактуют только, что они хотят получить карточку (посредством получения ИИН, прим. ред)», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

Министр назвал данный ИИН идентификатором личности на случай нарушений.

«Для нас как для страны важно фиксировать его нарушения, пребывание, регистрацию. Когда мы присваиваем ему номер, мы фактически его идентифицируем во всех базах данных – где он передвигается, что он получает, какие у него есть штрафы и т.д. Чтобы мы могли их контролировать. ИИН – это идентификатор, это не какой-то номер, подтверждающий гражданство или еще что-то», - добавил Багдат Мусин.

Ранее министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов сообщил, что 68 россиян подали заявления на получение гражданства Казахстана. Также глава МВД РК сообщил, в каких случаях иностранных граждан могут выдворить из страны.