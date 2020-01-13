Около 70 тысяч человек получат АСП в Восточно-Казахстанской области

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прошло расширенное аппаратное совещание по выделению адресной социальной помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

В акимате сообщили, что с 5 января текущего года во всех 19 регионах области идет прием документов для назначения АСП. В настоящее время за консультацией в центры занятости обратились более 4400 человек. 637 заявлений переданы в участковые комиссии. В целом по ВКО планируется, что в I квартале 2020 года около 70 тыс. человек получат АСП.

«Во всех 19 городах и районах были созданы 258 информационных групп для проведения разъяснительной работы среди семей, получавших АСП в 2019 году, но не попадающих под АСП в 2020 год. Аналогичный адресный обход проведен среди 1543 многодетных семей. В настоящее время разъяснительной работой по области охвачена 3581 семья, в том числе 2038 малообеспеченных и 1543 многодетных», - сообщил руководитель управления координации занятости и социальных программ ВКО Жасулан Сарсебаев.





Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов отметил, что на данный момент по области создаются все условия для борьбы с безработицей. Это выделение грантов для открытия своего бизнеса, выдача кредитов с низкой процентной ставкой«В области каждой нуждающейся семье должна быть оказана эффективная социальная помощь. Кроме того, необходимо создать мотивацию к труду, рассмотреть условия занятости населения и, как следствие, сократить черту бедности. Это одна из главных задач, которую предстоит решить», – сказал Даниал Ахметов.





Отметим, что в рамках нового механизма АСП, трудоспособные люди, которые отказались устраиваться на работу, лишаются АСП на 6 месяцев. А также при нарушении условий контракта назначение адресной социальной помощи прекращается на полгода.К слову, с начала 2019 года АСП по ВКО была назначена более 18500 семьям, в том числе 6104 многодетным семьям и 12400 малообеспеченным семьям.

Фото: Пресс-служба акима ВКО