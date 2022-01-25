Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основную долю преступлений в ходе январских событий или 70% составляют дела о кражах. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Основную долю данных преступлений или 70% или 1356 - составляют дела о кражах, которые в основном совершены из торговых объектов города Алматы в процессе хаоса, вызванного беспорядками», - сказал Санжар Адилов.
Было отмечено, что 127 уголовных дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, еще 30 дел – по фактам их хищения.
Кроме того, 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, 12 – по угонам, 24 – по разбоям и грабежам, 23 – по применению насилия и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил свежие данные о погромах в ходе январских событий в Казахстане.
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