Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основную долю преступлений в ходе январских событий или 70% составляют дела о кражах. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основную долю данных преступлений или 70% или 1356 - составляют дела о кражах, которые в основном совершены из торговых объектов города Алматы в процессе хаоса, вызванного беспорядками», - сказал Санжар Адилов.

Было отмечено, что 127 уголовных дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, еще 30 дел – по фактам их хищения.

Кроме того, 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, 12 – по угонам, 24 – по разбоям и грабежам, 23 – по применению насилия и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил свежие данные о погромах в ходе январских событий в Казахстане.