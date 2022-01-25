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Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК

25 Января 2022 19:21
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Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основную долю преступлений в ходе январских событий или 70% составляют дела о кражах. Об этом на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил начальник следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Основную долю данных преступлений или 70% или 1356 - составляют дела о кражах, которые в основном совершены из торговых объектов города Алматы в процессе хаоса, вызванного беспорядками», - сказал Санжар Адилов.

Было отмечено, что 127 уголовных дел расследуются по фактам незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов, еще 30 дел – по фактам их хищения.

Кроме того, 63 уголовных дела зарегистрированы по фактам умышленного повреждения и уничтожения имущества, 12 – по угонам, 24 – по разбоям и грабежам, 23 – по применению насилия и посягательствам на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил свежие данные о погромах в ходе январских событий в Казахстане.


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#Борьба с преступностью   #Происшествия   #МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Серик Сабеков

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