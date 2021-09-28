Около 70% от планируемого количества прошли полный курс вакцинации в СКО
Второй компонент получили 174 человека. Общее число вакцинированных первым компонентом составило 240 374 человека, или чуть более 77% от подлежащих вакцинации. Полный курс вакцинации прошли 216 922 жителя региона, или около 70% от плана.
По информации главного санитарного врача области Асета Жуматаева, вакцину Спутник V выбрали 190 268 человек, Hayat-VAX – 25 363, CoronaVac – 7 895, Vero Cell – 10 091 человек, QazVac – 6 757 жителей региона.
«Мы наблюдаем снижение темпов вакцинации. В среднем в сутки прививается 400-500 человек. Снижение темпов вакцинации населения негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию, не позволяет сформировать коллективный иммунитет. При этом вирус стремительно распространяется среди невакцинированного населения», - сказал А. Жуматаев.
Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что вакцинация доказала эффективность в борьбе с коронавирусом.
«Из вакцинированных только 0,69% заразились коронавирусом. В основном переносят бессимптомно или в легкой форме. 593 человека, или 0,27% от получивших вакцину, госпитализировали в средней и легкой степени. Через инфекционные стационары с февраля прошли более 7 тысяч невакцинированных, в реанимации были 982 пациента. Каждый день у вакцинированных увеличивается иммунитет. Важно получить оба компонента. После первой вакцины человек еще фактически не защищен», - сказал Н. Айманов.