Около 70% от планируемого количества прошли полный курс вакцинации в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области темпы вакцинации снизились в среднем до 400-500 человек в сутки. За минувшие сутки первый компонент вакцины получили всего 211 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Второй компонент получили 174 человека. Общее число вакцинированных первым компонентом составило 240 374 человека, или чуть более 77% от подлежащих вакцинации. Полный курс вакцинации прошли 216 922 жителя региона, или около 70% от плана.

По информации главного санитарного врача области Асета Жуматаева, вакцину Спутник V выбрали 190 268 человек, Hayat-VAX – 25 363, CoronaVac – 7 895, Vero Cell – 10 091 человек, QazVac – 6 757 жителей региона.

«Мы наблюдаем снижение темпов вакцинации. В среднем в сутки прививается 400-500 человек. Снижение темпов вакцинации населения негативно влияет на эпидемиологическую ситуацию, не позволяет сформировать коллективный иммунитет. При этом вирус стремительно распространяется среди невакцинированного населения», - сказал А. Жуматаев.

Заместитель руководителя управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что вакцинация доказала эффективность в борьбе с коронавирусом.

«Из вакцинированных только 0,69% заразились коронавирусом. В основном переносят бессимптомно или в легкой форме. 593 человека, или 0,27% от получивших вакцину, госпитализировали в средней и легкой степени. Через инфекционные стационары с февраля прошли более 7 тысяч невакцинированных, в реанимации были 982 пациента. Каждый день у вакцинированных увеличивается иммунитет. Важно получить оба компонента. После первой вакцины человек еще фактически не защищен», - сказал Н. Айманов.