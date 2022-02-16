Около 70 обращений в день поступает в столичный Центр жилья по вопросам создания ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты Единого Центра Жилья на постоянной основе проводят работу по распространению знаний в сфере управления и содержания многоквартирными жилыми домами. Горожанам оказывают услуги по подготовке вопросов к собранию, проводят консультации, мастер-классы и другие мероприятия, способствующие развитию жилищных отношений в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В день по вопросам создания ОСИ и отказа от услуг КСК приходит около 70 обращений от собственников имущества столицы.

Количество жалоб на формы, не предусмотренные Законом «О жилищных отношениях», растут, поэтому для специалистов Центра важно своевременно направить всю необходимую информацию для осуществления контроля за качеством обслуживания и расходованием денежных средств собственниками имущества.

На сегодняшний день во многих ОСИ наступают сроки переизбрания председателя ОСИ. Действующим жилищным законодательством Республики Казахстан не предусмотрено понятие «исполняющий обязанности председателя ОСИ», соответственно, исполнение им каких-либо полномочий по управлению, а также приемка и хранение документации объекта кондоминиума. Согласно Пункту 4 ст.43 Закона РК «О жилищных отношениях» председатель ОСИ избирается на собрании сроком на один календарный год. Председатель ОСИ обязан обеспечить сохранность финансовой и технической документации дома. Вместе с этим, совет дома ОСИ также владеет рядом функций, однако они не включают в себя избрание председателя ОСИ и «исполняющего обязанности председателя ОСИ». В этой связи, учитывая истекший срок полномочий действующего председателя ОСИ, необходимо провести процедуру его переизбрания на собрании жителей в соответствии с требованиями Закона. После указанных мероприятий необходимо передать документацию, связанную с управлением и содержанием дома вновь избранному председателю ОСИ», - отметила руководитель Городского Центра ОСИ Гульвира Абетова.