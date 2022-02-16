+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Около 70 обращений в день поступает в столичный Центр жилья по вопросам создания ОСИ

16 Февраля 2022 15:44
Поделиться:
Около 70 обращений в день поступает в столичный Центр жилья по вопросам создания ОСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Специалисты Единого Центра Жилья на постоянной основе проводят работу по распространению знаний в сфере управления и содержания многоквартирными жилыми домами. Горожанам оказывают услуги по подготовке вопросов к собранию, проводят консультации, мастер-классы и другие мероприятия, способствующие развитию жилищных отношений в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Новости по теме
Субсидии и возмещение затрат: Какие меры поддержки оказываются столичному туризму
Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников

В день по вопросам создания ОСИ и отказа от услуг КСК приходит около 70 обращений от собственников имущества столицы.

Количество жалоб на формы, не предусмотренные Законом «О жилищных отношениях», растут, поэтому для специалистов Центра важно своевременно направить всю необходимую информацию для осуществления контроля за качеством обслуживания и расходованием денежных средств собственниками имущества.

На сегодняшний день во многих ОСИ наступают сроки переизбрания председателя ОСИ. Действующим жилищным законодательством Республики Казахстан не предусмотрено понятие «исполняющий обязанности председателя ОСИ», соответственно, исполнение им каких-либо полномочий по управлению, а также приемка и хранение документации объекта кондоминиума. Согласно Пункту 4 ст.43 Закона РК «О жилищных отношениях» председатель ОСИ избирается на собрании сроком на один календарный год. Председатель ОСИ обязан обеспечить сохранность финансовой и технической документации дома. Вместе с этим, совет дома ОСИ также владеет рядом функций, однако они не включают в себя избрание председателя ОСИ и «исполняющего обязанности председателя ОСИ». В этой связи, учитывая истекший срок полномочий действующего председателя ОСИ, необходимо провести процедуру его переизбрания на собрании жителей в соответствии с требованиями Закона. После указанных мероприятий необходимо передать документацию, связанную с управлением и содержанием дома вновь избранному председателю ОСИ», - отметила руководитель Городского Центра ОСИ Гульвира Абетова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #ЖКХ   #Общество  
Поделиться:
Новости по теме
Субсидии и возмещение затрат: Какие меры поддержки оказываются столичному туризму
Проблему разрыва в оплате труда внутри предприятий подняли депутаты
Фейк: Школы обрабатывают токсичными химикатами, чтобы вынудить родителей вакцинировать детей
На левобережье столицы начали строительство Дворца школьников
Популярное
1 Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
2 Назначен новый заместитель акима Алматы
3 Резкое похолодание ожидается в Алматы
4 Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
5 Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
6 $131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Читайте также
Депутат выразила обеспокоенность ростом количества забастовок среди трудовых коллективов
Волонтерам намерены предоставлять привилегии при поступлении на госслужбу
Ситуацию на границе Казахстана и Китая прокомментировал эксперт
Назначен новый заместитель акима Алматы
Резкое похолодание ожидается в Алматы
Какая будет весна в Казахстане, рассказали синоптики
Акимат Нур-Султана купил здание бывшего ЦУМа
$131 миллион Гульнары Каримовой вернут в Узбекистан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив