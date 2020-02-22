Около 70 обманутых вкладчиков: директор ломбарда задержан в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актау задержан региональный директор ломбарда «Гарант 24», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на polisia.kz.

21 февраля перед офисами ТОО «Гарант 24 Ломбард» в Актау и Жанаозене возмущенные вкладчики собрались для получения информации, беспокоясь о своих сбережениях.

На сегодняшний день порядка 70 обманутых жителей обратились с заявлением о привлечении к уголовной ответственности указанный ломбард.

На данный момент 39-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания УП города Актау. По данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по статье 217 ч. 2 УК РК – создание и руководство финансовой пирамидой.

Наряду с этим департамент Мангистауской области просит граждан быть бдительными при совершении финансовых сделок. Аналогичные возмущения были зафиксированы и в отношении ТОО «Капитал + выгодный займ» в областном центре. Более 20 жителей выразили свое недовольство и беспокойство.

