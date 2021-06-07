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    12:12, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    Около 70 нетрезвых водителей в день задерживают полицейские в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько граждан привлечено к ответственности за вождение в нетрезвом виде в этом году, сообщил на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД РК Аскар Таженов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 5 месяцев этого года к административной ответственности за нетрезвое вождение на дорогах страны привлечено свыше 8,5 тыс. водителей», - сказал Аскар Таженов.

    По данным ведомства, это порядка 70 нетрезвых водителей, задерживаемых полицейскими в день.

    Ранее сообщалось об усилении ответственности в административном законодательстве за вождение в нетрезвом виде.

    «Во-первых, значительно увеличены сроки лишения права управления транспортными средствами. Если раньше за управление транспортным средством в состоянии опьянения впервые водитель лишался прав сроком на 3 года, то в соответствии с нововведениями, этот срок составляет уже 7 лет», - сказал Аскар Таженов.

    Во-вторых, по его словам, введен новый вид административного взыскания в виде ареста, который применяется в обязательном порядке наряду с лишением права управления.

    «Теперь нетрезвый водитель, даже если привлекается впервые, помимо лишения он подвергается административному аресту на 15 суток. В случае, если пьяный водитель совершит дорожно-транспортное происшествие, где причинен материальный ущерб без вреда здоровью людей, предусмотрен административный арест на 20 суток с лишением права управления на 7 лет», - пояснил Аскар Таженов.


    Теги:
    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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