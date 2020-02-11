Около 70 мероприятий пройдет в честь юбилея Победы в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице обсудили подготовку к проведению праздничных мероприятий в столице, посвященных 75-летию Победы во Второй мировой войне, сообщает официальный сайт акимата.

«Этот год для нас особенный. Проведение 75-летия Победы – важное мероприятие. Мы все знаем, что Победа во Второй мировой войне имеет историческое значение для Казахстана. Необходимо донести это для подрастающего поколения. Сегодня подготовлена концепция празднования 75-летия Победы», - сказал на совещании заместитель акима города Нур-Султана Бактияр Макен.

В рамках празднования в городе пройдут около 70 мероприятий. В их числе – шествие «Жаужурек полк-Бессмертный полк» с участием 40 тысяч человек, раздача лент Победы жителям и гостям столицы и другие события.

«В столице создана комиссия по подготовке и проведению мероприятий к 75-летию Победы с участием членов ветеранских организаций, известных общественных деятелей и депутатов маслихата. Комплекс мероприятий включает профилактическое медицинское обследование для ветеранов войны и тыловиков, благотворительные и патриотические акции. В конце марта приступим к размещению билбордов и баннеров с фотографиями столичных ветеранов войны. Также с Советом ветеранов намерены выпустить книгу о ветеранах города. Материалы будут готовы в ближайшее время для печати», - отметил руководитель Управления по делам общественного развития Талгат Рахманберды.

По информации Управления общественного здравоохранения, ветераны войны пройдут комплексный медицинский осмотр на дому, в том числе их проконсультируют узкие специалисты – офтальмологи, кардиологи и другие. Также будет продолжена бесплатная доставка лекарств одиноким ветеранам и инвалидам.

В столичном Совете ветеранов предложили организовать медицинское обследование и для ветеранов тыла. К слову, в городе их около трех тысяч человек.

«Многим из них около 90 лет, в таком возрасте трудно стоять в общей очереди. Иногда нет узких специалистов. Необходимо наладить схему посещений для них на местах, в поликлиниках, где прикреплены тыловики», - предложил председатель столичного Совета ветеранов Сансызбай Есилов.

В связи с этим Бактияр Макен поручил организовать акцию для полного охвата медицинским обследованием ветеранов тыла.

Т акже на совещании говорили о реконструкции памятников героям войны и благоустройстве территории, прилегающей к ним.

В настоящее время в Нур-Султане проживают 48 ветеранов войны, более 1 700 лиц, приравненных к ним, и около 3 тысяч тружеников тыла.