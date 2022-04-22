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Около 70% ключевых предприятий возобновили производство в Шанхае

Автор:  
Руслан Сулейменов
22 Апреля 2022, 23:00
Около 70% ключевых предприятий возобновили производство в Шанхае

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Восстанавливают работу предприятия по производству запчастей и комплектующих к автомобилям, а также ведущие компании микроэлектронной, химической и строительной промышленности. Об этом в пятницу в ходе брифинга заявил вице-мэр китайского мегаполиса Чжан Вэй, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В условиях продолжающейся политики жесткого эпидемического контроля и локдауна мегаполиса крупнейшие автоконцерны возобновляют производство автомобилей, в их числе, китайский конгломерат SAIC Motor и американская компания Tesla.

В последние дни в Шанхае наметилась тенденция постепенного снижения суточного показателя выявляемых инфицированных коронавирусом граждан. По заявлению местной администрации в ряде районов им удалось разорвать цепочки передачи инфекции.

Как сообщалось ранее, с конца марта местные власти ввели в Шанхае полный локдаун, отправив жителей мегаполиса на домашний карантин. С середины апреля администрация постепенно стала смягчать меры эпидемического контроля.

Согласно официальным данным, за минувшие сутки в Шанхае выявлено более 17,6 тыс. случаев заражения коронавирусом.



Фото: EPA


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