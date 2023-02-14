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Около 70% инженерных сетей оцифровали в Казахстане

14 Февраля 2023, 03:00
Около 70% инженерных сетей оцифровали в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В стране продолжается оцифровка инфраструктурных данных в рамках формирования цифровой базы государственного градостроительного кадастра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Цифровая база градостроительного кадастра ежегодно пополняется данными инвентаризации инженерной инфраструктуры на застроенной территории населенных пунктов.

Так, по показателям прошлого года оцифровано 69,3% инженерных сетей. Годом ранее этот показатель составлял 63,1%.

В этом году запланирована инвентаризация более 80 тысяч га застроенной территории населенных пунктов в регионах за счет средств республиканского и местного бюджетов.

Таким образом, ожидается, что к концу 2023 года при соответствующем финансировании будет оцифровано 88% инженерных сетей.

Полную оцифровку инфраструктурных данных населенных пунктов (до уровня районных центров) планируется осуществить до конца 2024 года.


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