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    16:05, 06 Октябрь 2022 | GMT +6

    Около 70 фактов незаконной организации миграции зарегистрировали в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–август текущего года в Казахстане зарегистрировали 66 уголовных правонарушений, связанных с незаконной организацией миграции — на 19,5% меньше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

    В аналогичном периоде прошлого года в стране было зарегистрировано 82 нарушения, годовой рост составил значительные 43,9%.

    Численность правонарушителей по статье о незаконной организации миграции в текущем году сократилась на 18,6% за год, до 48 человек.

    В региональном разрезе наибольшее количество случаев незаконной организации миграции было зафиксировано в Жамбылской области: 17 правонарушений — на 34,6% меньше, однако, чем годом ранее.

    Вторую строчку антилидерства занял Алматы: 11 случаев, годовой рост — сразу на 57,1%. Следом идет Туркестанская область: 9 случаев, минус 18,2% за год.

    Меньше всего правонарушений наблюдалось в Акмолинской области и столице: всего по одному случаю. Кроме того, не зарегистрировали вообще ни одного случая в трех новообразованных (Абайской, Жетысуской и Улытауской), а также в Северо-Казахстанской, Кызылординской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях.

    Несмотря на значительное уменьшение количества уголовных правонарушений по организации незаконной миграции, число административных правонарушений по итогам первого полугодия выросло сразу в 2,1 раза за год, до 48,6 тыс. случаев.

    Так, количество случаев нарушения иностранцем или лицом без гражданства законодательства Республики Казахстан в области миграции населения увеличилось в 2,7 раза за год, до 34 тыс., случаев нарушения законодательства Республики Казахстан в области миграции населения физическими или юридическими лицами, принимающими иностранцев и лиц без гражданства — на 43,2%, до 13,5 тыс., случаев привлечения иностранной рабочей силы и трудовых иммигрантов с нарушением законодательства Республики Казахстан — на 47,8%, до 1,1 тыс.

    Численность лиц, в отношении которых были вынесены постановления о привлечении к административной ответственности, составила 47,3 тыс. человек.

    28,7 тыс. лиц было сделано предупреждение, на 12,9 тыс. наложили административный штраф, на 2,6 тыс. — административный арест; кроме того, 3,2 тыс. иностранцев или лиц без гражданства были выдворены за пределы РК.




    Фото:stopterror.uz



    Теги:
    Борьба с преступностью мигранты Статистика Правоохранительные органы
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