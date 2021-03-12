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    20:49, 11 Март 2021 | GMT +6

    Около 70 человек спасли на дорогах в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий, автодороги в Карагандинской области остаются закрытыми для движения для всех видов автотранспорта. Спасатели региона помогают вызволить из снежного заноса автомобили и их пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В местах закрытия автодорог, из стоящих в заторах автомобилей силами департамента по ЧС, воинской части 52859 МЧС РК и полиции проводится эвакуация людей и доставка их в населенные пункты и пункты обогрева.

    В настоящее время в ходе аварийно-спасательных работ спасено и эвакуировано порядка 70 человек.

    ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует:

    - не выезжать за пределы населенных пунктов!

    - не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия!

    - по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!

    - воздержаться от пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды!

    - одеваться соответственно изменениям погоды.

    О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам: 112 или 8 (7212) 43-36-36, 43-37-37.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Карагандинская область Происшествия
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