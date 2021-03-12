Около 70 человек спасли на дорогах в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий, автодороги в Карагандинской области остаются закрытыми для движения для всех видов автотранспорта. Спасатели региона помогают вызволить из снежного заноса автомобили и их пассажиров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В местах закрытия автодорог, из стоящих в заторах автомобилей силами департамента по ЧС, воинской части 52859 МЧС РК и полиции проводится эвакуация людей и доставка их в населенные пункты и пункты обогрева.

В настоящее время в ходе аварийно-спасательных работ спасено и эвакуировано порядка 70 человек.

ДЧС Карагандинской области настоятельно рекомендует:

- не выезжать за пределы населенных пунктов!

- не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия!

- по возможности находиться в населенных пунктах, кемпингах, придорожных кафе!

- воздержаться от пеших походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды!

- одеваться соответственно изменениям погоды.

О всех фактах происшествий и ЧС звонить по телефонам: 112 или 8 (7212) 43-36-36, 43-37-37.