Около 70 человек эвакуировали из снежных заносов в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За минувшие сутки 67 человек, среди которых и семь детей, были эвакуированы из снежных заносов в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Из-за выпадения обильных осадков и сильного ветра с 18 по 19 февраля в Акмолинской области разыгралась непогода и было закрыто движение на всех участках дорог республиканского и областного значения.

«Жители области, проигнорировав сообщение о штормовом предупреждении, въехали в дорогу и попали в снежный плен. Спасатели совместно с местными исполнительными органами и полицией производили эвакуацию и спасение людей. Основные аварийно-спасательные работы производились в Бурабайском районе вблизи города Щучинска, где людей эвакуировали в пункты обогрева. В Жаксынском районе провели эвакуацию беременной женщины из села Подгорное. Роженица была доставлена в районную больницу села Жаксы. Кроме того, производилась буксировка 65 автомобилей, для открытия автодороги «Щучинск-Кокшетау», проинформировал заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

За это время в регионе произошло порядка 15 ДТП, два из которых были со смертельными исходами: погибло четыре человека.

Напомним, в Жаксынском и Жаркаинском районах произошел срыв кровли домов культуры.

Спасатели в очередной раз обратились к акмолинцам с просьбой не выезжать за пределы населенных пунктов при получении СМС-уведомления от службы «112», а также не создавать скопления транспортных средств на автодорогах в местах закрытия.

«Штормовое предупреждение все еще действует, в случае ухудшения погодных условий также будут приниматься ограничения на автодорогах региона», - добавил К. Доспаев.