Около 70 частных домов остаются без отопления в Экибастузе

4 Декабря 2022, 21:18

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ – Временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук сообщил на брифинге региональной службы коммуникаций о том, сколько домов частного сектора остаются без тепла в Экибастузе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Олег Крук пояснил, что акимат сейчас ведет статистику по частному сектору непосредственно по заявлениям.

«Сегодня первый день, как бригады вышли на планомерную работу. До этого мы все силы бросали на многоэтажные жилые дома. Сейчас у нас высвободилась бригада, которая занимается магистральными сетями. Мы приняли решение помогать жителям размораживать их частные сети и тепловые сети. По нашим данным около 70 жилых домов остаются без отопления», - сказал на брифинге временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе все еще без подключения к теплу остаются 11 домов. Еще утром сообщалось о том, что подключение к теплу оставшихся 11 домов в Экибастузе планируется до конца дня. Сообщалось, что ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения. Позже временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области объяснил, почему 11 домов в Экибастузе все еще остаются без подключения к теплу. Он также назвал наиболее проблемные дома.

Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.