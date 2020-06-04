Около 70% бессимптомных больных выздоравливают сами - Елжан Биртанов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о текущей коронавирусной ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, на сегодняшний день зарегистрировано свыше 12 тысяч больных, из них подавляющее большинство – 77% - переносят болезнь с легким бессимптомным течением.

«При этом, 52% уже вылечились, в том числе прошли лечение в наших больницах, сейчас на лечении находятся 5836 больных, из них 59 человек в тяжелом состоянии, это 1%. Порядка 10% со средне-тяжелыми проявлениями, 10% - с легкими проявлениями. Оставшиеся – порядка 4,5 тысячи человек – бессимптомные», - сказал Елжан Биртанов во время онлайн брифинга в СЦК.

Министр заверил, что был проведен тщательный анализ всех больных, которые начали регистрироваться с марта.

«Как вы знаете, первоначально во всем мире была очень консервативная тактика – всех больных госпитализировали в инфекционные больницы или в карантинные объекты, сейчас с учетом того, что уже есть информация, и она статистически уже достоверная, мы определили, что порядка 70% из бессимптомных сами выздоравливают и никаких симптомов у них не появляется», - отметил глава Минздрава.

«У остальных 30% симптомы могут появиться позже. Основная наша задача – выявить таких больных своевременно, наблюдать и при необходимости начать лечение. Лечение проводится в соответствии с международными протоколами диагностики и лечения, весь спектр препаратов, которые рекомендуются, в Казахстане есть», - заключил Е. Биртанов.







