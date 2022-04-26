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    22:14, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Около 70% астанчан полностью вакцинированы против КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 69,5% жителей столицы прошли полную иммунизацию против КВИ. По данным управления общественного здравоохранения города, из подлежащего контингента в Нур-Султане, который составляет 711 тыс. горожан, более 496 тыс. уже провакцинированы двумя компонентами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Больше всего людей по городу с начала массовой вакцинации привито препаратом «Спутник-V» – свыше 344 тыс. человек. Среди вакцинированных Pfizer лидируют подростки – более 11 тыс. школьников до 18 лет. Следом активность проявили кормящие мамы – 7 тыс. женщин.

    Также в Горздраве отметили, что количество желающих привиться стало гораздо больше благодаря расширению списка тех, кто может получить одобренные ВОЗ вакцины.

    В ведомстве проинформировали о ситуации в ковидных стационарах. На сегодня по городу 23 пациента находятся с КВИ средней тяжести. В основном это люди, имеющие другие сопутствующие заболевания. Также уменьшилось количество амбулаторных пациентов, заболевших коронавирусом – всего пять пациентов по городу.

    В управлении подчеркнули, что положительные данные по снижению заболеваемости напрямую связаны с прохождением горожанами полного курса вакцинации, благодаря чему выработался коллективный иммунитет.


    Теги:
    Общество Коронавирус в РК Вакцинация Здравоохранение Астана
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