Около 70% астанчан полностью вакцинированы против КВИ
Больше всего людей по городу с начала массовой вакцинации привито препаратом «Спутник-V» – свыше 344 тыс. человек. Среди вакцинированных Pfizer лидируют подростки – более 11 тыс. школьников до 18 лет. Следом активность проявили кормящие мамы – 7 тыс. женщин.
Также в Горздраве отметили, что количество желающих привиться стало гораздо больше благодаря расширению списка тех, кто может получить одобренные ВОЗ вакцины.
В ведомстве проинформировали о ситуации в ковидных стационарах. На сегодня по городу 23 пациента находятся с КВИ средней тяжести. В основном это люди, имеющие другие сопутствующие заболевания. Также уменьшилось количество амбулаторных пациентов, заболевших коронавирусом – всего пять пациентов по городу.
В управлении подчеркнули, что положительные данные по снижению заболеваемости напрямую связаны с прохождением горожанами полного курса вакцинации, благодаря чему выработался коллективный иммунитет.