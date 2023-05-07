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Около 7 тысяч женщин проходит воинскую службу по контракту в Казахстане

Автор:  
Анеля Касымова
7 Мая 2023, 14:23
Около 7 тысяч женщин проходит воинскую службу по контракту в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Вооруженных силах Республики Казахстан проходят воинскую службу по контракту около 7 тысяч военнослужащих-женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Большинство из них служат на должностях рядового, сержантского и офицерского составов. Из них около 800 офицеров, около 2 тысяч – сержантов и около 4 тысяч рядовых.

«Семь женщин занимают руководящие должности. Это помощник министра обороны, заместитель начальника департамента Министерства обороны, заместитель начальника департамента по делам обороны, заместитель начальника военного госпиталя, базы, центра и лазарета», - говорится в ответе Министерства обороны на официальный запрос МИА «Казинформ».

Напомним, сегодня в Казахстане отмечается День защитника Отечества. Также 7 мая Вооруженным силам РК исполняется 31 год.


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