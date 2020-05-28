Около 7 тысяч выпускников примут участие в ЕНТ в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане 6 920 выпускников школ примут участие в Едином национальном тестировании, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на областной инфоцентр.

Как сообщила руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования по ВКО Зейнеп Махсутова, знания будут оцениваться по обязательным и профильным предметам по прежней шкале. Процедура зачисления в вузы несколько изменится, введены новшества.

«Если поступающий не наберет пороговый балл, он будет вправе поступить на платное отделение до окончания первой сессии. После этого студент сможет пересдать тест в течение года. По результатам июньского ЕНТ будет выдаваться не бумажный, а электронный сертификат», - отметила Зейнеп Махсутова.

Однако если у выпускника при входе на тестирование или во время него обнаружат наличие запрещенных предметов, он потеряет свои права на сдачу ЕНТ в этом году, а результаты тестирования будут аннулированы. Абитуриента, который вовлек в тестирование подставное лицо, также не допустят до ЕНТ в этом году. Кроме того, будет производиться анализ видеозаписей, где тщательно просмотрят, как выпускники вели себя во время ЕНТ и использовали ли они запрещенные предметы. При обнаружении нарушений результаты ЕНТ будут аннулированы.

В этом году в ходе сдачи Единого национального тестирования будут усилены санитарные меры. Абитуриенты пройдут через пять видов дезинфекции: дезинфицирующий туннель, обработка рук, обработка обуви, температурный контроль, замена маски на респиратор.

Родители, педагоги, посторонние лица не будут допущены к зданиям ППЕНТ, на всем маршруте движения ребенка и нахождения его в аудитории будет сохраняться дистанция в два метра между участниками ЕНТ, отмеченная баррикадными выдвижными лентами. Для достижения нужной дистанции в два раза уменьшится количество выпускников в аудитории.

Отметим, что на конец 2019-2020 учебного года в школах ВКО насчитывается 8 204 выпускников, из них 84,4% или 6 921 выпускник подали заявление на участие в ЕНТ.

Фото: Инфоцентр ВКО