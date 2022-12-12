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Около 7 тысяч требований к бизнесу отменят в Казахстане

12 Декабря 2022, 11:39
Около 7 тысяч требований к бизнесу отменят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Около 7 тысяч требований к бизнесу отменят в Казахстане. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проводится масштабная ревизия по выявлению избыточных требований к бизнесу. На сегодня выявлено около 7 тысяч требований, которые будут отменены», - сообщил Алихан Смаилов в ходе расширенного заседания Правительства под председательством Главы государства.

По его словам, начат новый этап реформирования системы госконтроля.

«Это переход от проверок к профилактике нарушений через автоматизацию систем управления рисками. Эта работа должна быть завершена в следующем году в первом полугодии, мы ожидаем, до завершения срока моратория на проверки субъектов МСБ. Принимаемые меры позволят увеличить численность занятых в МСБ до 4,7 миллиона», - проинформировал глава Кабмина.

Премьер-Министр добавил, что для развития конкуренции продолжается сокращение госучастия в экономике.

«В Комплексный план приватизации дополнительно включен 171 объект. Проведено народное IPO «Казмунайгаза». Вместе с тем, из плана исключены около 200 социально значимых объектов, которые являются местными естественными монополиями в сферах водо-, электро- и теплоснабжения. Они важны для жизнеобеспечения населения и будут оставаться в коммунальной собственности», - подытожил Алихан Смаилов.

Ранее Алихан Смаилов сообщил, что Правительство начало реализацию Предвыборной программы Президента.

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