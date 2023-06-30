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    10:25, 30 Июнь 2023 | GMT +6

    Около 7 тысяч писем отправили казахстанцы депутатам

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    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Депутаты двух палат направили в государственные органы 306 запросов. Об этом в ходе подводя итоги первой сессии Парламента восьмого созыва сообщил председатель Мажилиса Ерлан Кошанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Актуальные вопросы в обществе поднимаются и через депутатские запросы. Депутаты обеих палат направили в государственные органы 306 депутатских запросов. В каждом из них были затронуты актуальные проблемы, существующие в стране. Были подняты важные вопросы, направленные на улучшение жизни каждого региона, каждого человека, каждой семьи. Кроме того, на постоянной основе в адрес депутатов поступают обращения граждан. Уже на этой сессии в адрес народных избранников поступило около 7 тысяч писем. Также на этой сессии депутаты встретились с более чем 800 людьми в общественной приемной при Мажилисе, где был решен ряд вопросов», - сказал Е. Кошанов на совместном заседании палат Парламента.

    Было отмечено, что хорошие результаты дают и диалоговые площадки при Парламенте. Теперь все законопроекты, волнующие население, предварительно обсуждаются на заседаниях Общественной палаты с участием независимых экспертов, представителей общественности.

    Еще одно важное направление – развитие парламентской дипломатии. В этой сфере созданы группы сотрудничества с парламентами более 100 стран. Депутаты приняли участие в мероприятиях парламентских ассамблей ТюркПА, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и организации безопасности и сотрудничества в Европе, Межпарламентского союза и Европейского парламента. Парламентские делегации Бельгии, Грузии, Кыргызстана, Литвы, Монголии, Таджикистана и Туркменистана посетили Казахстан. Кроме того, недавно под председательством Казахстана был организован форум диалога женщин стран Центральной Азии.


    Теги:
    Мажилис Сенат Закон и право Парламент
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