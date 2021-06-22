Около 7 тысяч человек занимаются волонтёрством в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области приняли Дорожную карту развития волонтёрства. О поддержке общественного движения рассказали в областном акимате на аппаратном совещании в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день в области действуют 97 волонтёрских организаций и групп. В них входит порядка 7 тысяч жителей. Преимущественно это молодёжь. Основными направлениями работы являются благотворительность и социальное волонтёрство. Также активно развиваются инициативы в сфере экологии и защиты животных», – доложил руководитель управления по вопросам молодёжной политики Биржан Алимжанов.

Фронт-офис волонтёров работает при Молодёжном ресурсном центре области. Он координирует движение добровольцев и оказывает ресурсную поддержку. Во всех городах и районах имеются волонтёрские штабы. Кроме того, в области действует волонтёрский центр Qoldau. Коворкинг-центры стали местом сбора волонтёрских групп.

Руководитель управления рассказал о Дорожной карте развития волонтёрства на 2021–2023 годы. Планируется предоставление грантов волонтёрским организациям. Для их деятельности будут выделять бесплатные помещения. Предусматривается развитие корпоративного волонтёрства при поддержке бизнес-сообщества. В режиме онлайн организуют серию тренингов.

Минувший, 2020 год, объявленный в стране Годом волонтёрства, дал толчок развитию движения, отметил Биржан Алимжанов. По его словам, за год в области провели свыше 1 500 волонтёрских акций. А в этом году в рамках акции «Ел тірегі – Елбасы» нуждающимся семьям раздали 23 тонны продуктов, а также средства индивидуальной защиты.

Волонтёры участвуют в проектах направления Birgemiz: Saýlyq, Bilim, Taza Álem и др.

Студент Медицинского университета Караганды Дарын Абильжанов, победитель общенационального проекта «100 новых лиц Казахстана», открыл школу волонтёров-медиков. Оказанию медицинской помощи и правилам ухода за больными обучили около тысячи человек.

Новости волонтёрского движения можно узнавать в Тelegram-канале Jasprokrg_chat.

«Волонтёрство занимает особое место в развитии гражданского общества. В области растёт число активных волонтёров. Реализации Дорожной карты необходимо уделить особое внимание. Мы окажем необходимую поддержку волонтёрским инициативам», – подчеркнул аким области Женис Касымбек.

Глава региона поручил решать вопросы с предоставлением бесплатных помещений волонтёрским организациям. Он отметил необходимость расширения проектов по направлению Birgemiz.