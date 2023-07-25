Около 7 тысяч человек ежегодно заболевают туберкулезом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ежегодно в Казахстане туберкулезом заболевают около 7 тыс. человек. Об этом сообщила заместителя Премьер-Министра – министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, отвечая на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Ежегодно в Казахстане регистрируется в среднем около 7000 новых случаев туберкулеза. За последние пять лет в стране наблюдается тенденция к улучшению эпидемиологической ситуации по туберкулезу. Так, показатель заболеваемости снизился на 24%, среди детей - на 26%, смертности – на 42%», - отметила Тамара Дуйсенова.

Согласно приведенным данным, заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась на 2,3 процента, а смертность от туберкулеза - на 17,6 процентов.

«В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи больным туберкулезом медицинская помощь и лекарственное обеспечение оказывается на амбулаторном и стационарном уровнях. На эти цели из республиканского бюджета на 2023 год выделено 41,6 млрд тенге», - добавила министр.