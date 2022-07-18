18 Июля 2022 14:53

Около 7 тыс. новых случаев заболевания КВИ выявлено в Сингапуре

СИНГАПУР. КАЗИНФОРМ – Сингапур сообщил о 6947 новых случаях заболевания коронавирусом в воскресенье. Общее число случаев заболевания составило 1 596 046 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание News CN.

Согласно статистике, опубликованной Министерством здравоохранения, из новых случаев 694 выявлены с помощью ПЦР и 6253 – с помощью АРТ (экспресс-тест на антиген).

По результатам ПЦР 653 случая были местными, а 41 – завезенными. По данным АРТ, с легкими симптомами зарегистрировано 5985 случаев местной передачи инфекции и 268 случаев завоза.

В настоящее время в больницах находится 789 пациентов, из них 14 – в отделениях интенсивной терапии.

По данным министерства, в воскресенье зарегистрировано три летальных исхода от коронавируса, в результате чего общее число погибших достигло 1453 человек.