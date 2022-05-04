4 Мая 2022 12:25

Около 7 трлн тенге инвестиций привлечено в недропользование с 2018 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 1,7 тыс. лицензий выдано на недропользование в Казахстане в 2021 году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях пополнения минерально-сырьевой базы, повышения геологической изученности, а также обеспечения сырьем действующих производств и создания новых, нами предоставляются права на недропользование. По итогам 2021 года выдано более 1,7 тыс. лицензий и образовано около 800 отечественных компаний-юниоров. С 2018 года в сферу недропользования привлечено до 7 трлн тенге инвестиций», - сказал Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства.

По его словам, отрасль привлекла таких крупных игроков мирового рынка, как Rio Tinto, Fortescue, Silver Bullet.

«В целях обеспечения сырьевой базой действующих производств представители отечественного бизнеса – ERG, KAZ Minerals, «Полиметалл» - также приняли обязательства по разведке месторождений. Ежегодно добывается 38,6 тонн железной руды, 1,4 млн тонн глинозема, производится 2,7 млн тонн медного и 193 тысячи тонн свинцового концентрата», - заключил министр.