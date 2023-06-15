Около 7 млн тенге может заплатить за выращивание конопли житель Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Запрещенных к возделыванию растения выявляют жамбылские полицейские на участках жителей региона. В Казахстане проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасора-2023» ликвидировали крупный наркопосев.

По оперативной информации полицейские обнаружили в доме жителя Жамбылского района посев запрещенной к выращиванию конопли - 41 растение общим весом 3 кг 520 граммов.

Задержанный является уроженцем Восточно-Казахстанской области. В Жамбылскую область переехал из-за своей избранницы. По его словам, выращивал коноплю для личного употребления.

«Подозреваемый ранее судим за сбыт наркотических средств, он дал признательные показания. По факту начато досудебное расследование по статье 300 части 1 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества), - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области подполковник полиции Алим Бажикбаев.

Задержанному грозит штраф в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей (6,9 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Как сообщалось ранее, на территории Жамбылской области ежегодно проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций дикорастущей конопли.

За 4 месяца 2023 года выявлено 193 наркоправонарушения, в том числе 76 преступлений и 117 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств. Проведено 250 профилактических мероприятий в учебных заведениях с охватом более 3 тысяч студентов.

Ежегодно в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков. Основной акцент при этом делается на Жамбылскую область. Эта действенная широкомасштабная акция ставит надежный щит наркопреступлениям как в жамбылском регионе, так и по всей республике.

Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Площади произрастания конопли определяются цифрой в 138 тысяч га.