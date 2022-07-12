12 Июля 2022 21:30

Около 7,7 тыс. бельгийцев ежедневно заражаются коронавирусом

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - По данным научного института здравоохранения Бельгии «Sciensano», 1951 человек находится в больницах страны с диагнозом COVID-19, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Данные также включают людей, которые госпитализированы в местные больницы и по другим причинам. Тем не менее, число случаев заражения COVID-19 быстро растет.

В среднем ежедневно регистрируется 7692 новых случаев заболевания. За неделю этот показатель вырос на 39%. Смертность от вируса остается стабильной - восемь летальных исходов в сутки связано с COVID-19.

88 пациентов с диагнозом COVID-19 получают лечение в отделениях интенсивной терапии. За неделю этот показатель вырос на 19%.

За текущую неделю проведено 22 200 тестов – на 18% больше, чем за предыдущий семидневный срок. В результате 36,1% тестов дали положительный результат.

Показатель заражаемости коронавирусом в Бельгии составляет 1,07. С начала пандемии в Бельгии от коронавируса скончалось 32 015 человек.