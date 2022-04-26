Около 7,5 тыс. выпускников школ претендуют на знак Алтын белгі

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году школу заканчивают более 170 тыс. выпускников. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова в прямом эфире ведомства в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году более девяти тысяч учеников стали обладателями «Алтын белгі». Министерство держит этот вопрос на контроле. В этом году у нас заканчивают школу более 170 тыс. выпускников. В начале года численность претендентов прогнозировалась более 12 тыс.. Сейчас, по имеющейся информации, численность претендентов составляет около 7,5 тыс.», – сказала Ш. Каринова.

Вице-министр призвала не беспокоиться по поводу изменений, внесенных в правила сдачи экзаменов на «Алтын белгі», согласно которым экзамен по математике выпускники должны будут сдавать в Назарбаев интеллектуальных школах. Отделы и управления образования на местах будут ответственны за организацию доставки учеников в НИШ, находящихся в областных центрах. Выпускники будут иметь возможность заранее посетить Назарбаев интеллектуальные школы, ознакомиться с кабинетами, где они буду сдавать экзамены.

Также Ш. Каринова отметила, что знак «Алтын белгі», в основном, получают выпускники школ крупных городов.